«Представитель НАТО предупредил»: закончится ли конфликт на Украине в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 125 0

Euractiv: Украина не вытеснит войска России до конца 2024 года

«Представитель НАТО предупредил»: закончится ли конфликт на Украине в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Запад осознает, что без поддержки киевский режим вряд ли одержит победу.

У Украины не получится вытеснить Вооруженные силы России с земель, которые были освобождены в ходе спецоперации. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса.

«Официальный представитель НАТО, выступая на условиях анонимности, предупредил, что Украина „вероятно, не сможет“ вывести все российские войска… до конца 2024 года», — говорится в публикации.

Кроме того, предоставление Западом военной поддержки Украине идет не по плану. И вся эта ситуация вызывает определенные вопросы. В частности, они касаются перспективы для Киева и его союзников в ближайшие месяцы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад удивился маневру России, оставившему Украину без выхода.

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