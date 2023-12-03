«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе

Эфирная новость 37 0

Путин: наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Глава государства поднял много тем, в том числе о суверенитете нашей страны.

В этих русских названиях сел и поселков, за которые сейчас идет ожесточенная борьба в Донбассе и в Новороссии — зашифрован ключ к осознанию того, что такое спецоперация и какие у Москвы цели — защите «Русского мира» от попыток Запада руками украинских военных лишить части своей исконной территории, своего суверенитета.

Владимир Путин выступил с программной речью на юбилейном Всемирном русском народном соборе. Впервые его заседание прошло в далеком 93-м году, когда молодая Россия была на грани коллапса и гражданской войны, и речь также шла о сохранении суверенитета. За 30 лет угрозы изменили географию и масштаб, но не исчезли.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», — сказал российский лидер.

В зале было много ветеранов спецоперации: и тех, кто с первых дней еще 2014 года встал на защиту Донбасса, русского Донбасса. Президент и собравшиеся почтили минутой молчания память погибших солдат, настоящих сынов Отечества.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
3 дек
Наступают не только ВС РФ, но и мыши: почему ВСУ переходят в оборону
3 дек
Не один Джонсон: кто на Западе приложил руку к срыву переговоров РФ и Украины
3 дек
Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте
2 дек
В США рассказали о больших потерях ВСУ из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
2 дек
Герой клипа группы «Грибы» из Коми погиб в зоне спецоперации
2 дек
«Бездонная бочка»: в Германии заявили о большом объеме помощи Украине
2 дек
Танки Т-90М «Прорыв»: лучшее видео из зоны СВО за день
2 дек
Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны
1 дек
Украина больше не нужна? Почему ВСУ не смогут удержать территорию
1 дек
«Успешная тактика»: Украине указали на преимущества России в конфликте
-5° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
«Подлое свойство»: распространенная пагубная привычка может привести к проблемам
7:48
Смертельная любовь: звезды, которые не смогли пережить разрыв
7:36
«Все становится золотом»: Амиран Сардаров смог заработать на криптовалюте Илона Маска
7:20
«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе
7:05
Влияет на кровь: эти три ошибки во время завтрака могут подорвать ваше здоровье
6:49
«Самая главная»: исполнитель SHAMAN назвал лучшую песню года

Сейчас читают

Маколей Калкин расплакался на открытии именной звезды на Аллее славы в Голливуде
«Казалось, она меня ломает»: что Тодоренко заставила делать Топалова в Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд