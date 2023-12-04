Погода бьет все рекорды: на Москву надвигаются аномальные морозы

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Алина Крылова
Алина Крылова 73 0

Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордные за 11 лет морозы в Москве

Погода бьет все рекорды: на Москву надвигаются аномальные морозы

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Тема:
Погода

Синоптик Шувалов предупредил о надвигающихся на Москву морозах. Чего ждать жителям столицы на грядущей неделе?

Снег станет не единственной проблемой москвичей на начавшейся неделе. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» предупредил жителей города о надвигающихся морозах. Температура воздуха в ближайшие семь дней побьет все рекорды и станет самой холодной за последние 11 лет.

По словам Шувалова, уже во вторник жителей столицы ожидает слабый снег, а температура днем составит около –10 градусов. Затем до конца недели осадков не ожидается. К пятнице температурный диапазон достигнет -20 градусов ночью.

«Далее температура будет снижаться. В среду днем ожидается –12, а ночью уже –17. В четверг днем –14, ночью –17. В пятницу днем –16, а ночью температура понизится до –20 градусов», — предупредил синоптик.

В последний раз схожая ситуация в Москве наблюдалась в 2012 году. Количество выпавших в воскресенье осадков также побило все рекорды: 3 декабря стало самым снежным днем за последние 70 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве введен режим особой опасности из-за погоды.

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