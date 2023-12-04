Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные отразили пять атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Так, бойцы группировки «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отбили атаки 63-й и 67-й штурмовых групп противника в районах населенных пунктов «Ямполовка и Червоная Диброва.

В результате армия Украины потеряла до 280 боевиков, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился за помощью к министру обороны США Ллойду Остину и запросил для своей страны миллионы снарядов.