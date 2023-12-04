Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Армия Украины в результате понесла существенные потери, как в живой силе, так и военной технике.

Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские военные отразили пять атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Так, бойцы группировки «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отбили атаки 63-й и 67-й штурмовых групп противника в районах населенных пунктов «Ямполовка и Червоная Диброва.

В результате армия Украины потеряла до 280 боевиков, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился за помощью к министру обороны США Ллойду Остину и запросил для своей страны миллионы снарядов.

Тема:
Спецоперация
4 дек
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
4 дек
Россия обратила внимание ООН на нарушение Украиной прав детей
4 дек
«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
4 дек
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины
4 дек
Болгария наложила вето на предоставление Украине списанной бронетехники
4 дек
В СВО погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Завадский
4 дек
«Задействует в ответ»: как Россия отреагирует на поставку Украине F-16
4 дек
В США согласились с победой России в спецоперации, но есть нюанс
4 дек
«Бездонная бочка»: Песков отреагировал на сокращение западной помощи Украине
4 дек
Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

16:05
Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
15:54
Под ударом стихии: как в Москве борются с последствиями сильнейшего снегопада
15:50
Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы
15:38
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
15:37
Путин оставил послание на выставке «Россия» на ВДНХ
15:22
Выбраться из западни: как убрать прокрастинацию из своей жизни

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Сегодня»: что происходит с Михаилом Боярским в больнице
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд