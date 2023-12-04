«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Залужный запросил у США миллионы снарядов для деоккупации Украины

«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Тем временем в Белом доме бьют тревогу — денег для помощи Украине практически не осталось.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился за помощью к министру обороны США Ллойду Остину и запросил для своей страны миллионы снарядов. Об этом пишет «Украинская правда».

По информации СМИ, Залужный попросил у американского коллеги семь миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины», чем ввел Остина в удивление.

«Он (Ллойд Остин. — прим. ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — пишет издание.

Кроме того, по информации журналистов, Залужный пожаловался на вмешательство офиса президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками. Издание предполагает, что сам лидер киевского режима о таких разговорах знает, что значительно снижает уровень доверия между Залужным и Зеленским.

Скандальное заявление Залужного о ситуации на Украине

Конфликт в верхах Украины начался после того, как Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у Зеленского.

Читайте также

Болгария наложила вето на предоставление Украине списанной бронетехники

Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты Financial Times заметили пропажу Залужного с публичных встреч с генералами на линии фронта.

Тема:
Спецоперация
4 дек
Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом
4 дек
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины
4 дек
Болгария наложила вето на предоставление Украине списанной бронетехники
4 дек
В СВО погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Завадский
4 дек
«Задействует в ответ»: как Россия отреагирует на поставку Украине F-16
4 дек
В США согласились с победой России в спецоперации, но есть нюанс
4 дек
«Бездонная бочка»: Песков отреагировал на сокращение западной помощи Украине
4 дек
Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению
4 дек
Артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили «Ланцетами» на правом берегу Днепра
4 дек
Нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

14:33
Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом
14:29
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
14:14
«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
13:56
«Это их мнение»: Картаполов отреагировал на идеи увеличить срок службы в армии
13:54
Настоящий путь к счастью: как достичь душевного равновесия и гармонии
13:40
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд