«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
Залужный запросил у США миллионы снарядов для деоккупации Украины
Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger
Тем временем в Белом доме бьют тревогу — денег для помощи Украине практически не осталось.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился за помощью к министру обороны США Ллойду Остину и запросил для своей страны миллионы снарядов. Об этом пишет «Украинская правда».
По информации СМИ, Залужный попросил у американского коллеги семь миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины», чем ввел Остина в удивление.
«Он (Ллойд Остин. — прим. ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — пишет издание.
Кроме того, по информации журналистов, Залужный пожаловался на вмешательство офиса президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками. Издание предполагает, что сам лидер киевского режима о таких разговорах знает, что значительно снижает уровень доверия между Залужным и Зеленским.
Скандальное заявление Залужного о ситуации на Украине
Конфликт в верхах Украины начался после того, как Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у Зеленского.
Спецоперация России на Украине
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты Financial Times заметили пропажу Залужного с публичных встреч с генералами на линии фронта.
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