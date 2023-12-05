Финляндия заявила о планах по производству снарядов для Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

При этом окончательное решение будет принято позднее.

Финляндия заявила о планах по производству снарядов для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Тема:
Спецоперация

Финляндия провела переговоры с Украиной о планах по производству артиллерийских снарядов. Об этом пишет газета IltaLehti со ссылкой на финского министра обороны Антти Хяккянена.

По его словам, Финляндия договорилась с Украиной о наращивании производства боеприпасов в рамках помощи. Однако окончательное решение еще не принято.

«Это решение будет принято очень скоро», — заявил Хяккянена, уточнив, что оно может быть принято до Рождества (24 декабря).

Газета также предполагает, что стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам члена Конгресса Марджори Тейлор Грин, США пора прекратить финансирование конфликта на Украине.

Тема:
Спецоперация
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