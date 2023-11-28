В Конгрессе призвали прекратить финансирование Украины как 51-го штата США
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge
В американском обществе — раскол. Не все хотят продолжать поставки оружия Украине.
США пора прекратить финансирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступила член Конгресса Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X (бывший Twitter. — Прим. ред.).
«Украина — это не 51-й штат США», — возмутилась она, указав на то, что безопасность границ Штатов не должна быть связана с поставками оружия киевскому режиму.
Грин добавила, что любая инициатива по совмещению финансирования конфликта на Украине и безопасности США является пощечиной самим американцам.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России есть преимущества на линии фронта, поэтому она может диктовать свои условия Украине и западным странам.
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