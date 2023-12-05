«Адвокаты побледнели в суде»: куда исчезли все звездные «обвинители» Хайдарова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 42 0

Жена Хайдарова заявила об исчезновении из информационного поля обвинителей мужа

«Адвокаты побледнели в суде»: куда исчезли все звездные «обвинители» Хайдарова

Фото: Instagram* / dr.timur_khidarov

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Певицы Слава и Любовь Успенская, яростно выступавшие против пластического хирурга Тимура Хайдарова, резко исчезли из информационного поля. Супруга врача Светлана Сильваши выдвинула версию, почему так произошло.

Вдовин — фигурант двух уголовных дел

По словам Сильваши, сейчас хирург Александр Вдовин, который обвинял Хайдарова в том, что у него началось воспаление после операции, является фигурантом двух уголовных дел по угрозе жизни и здоровью семьи доктора, пишет издание KP.RU.

«После череды угроз лично мне и моим близким, я была вынуждена написать заявление на Александра Вдовина. Из этических соображений я не могу предоставить аудио и видео с угрозами, которые сделал Вдовин в наш адрес, но все есть, и все это в распоряжении следствия. Кроме того, я думаю, что многие и так это видели, потому что какие-то ролики он выкладывал в соцсети», — поделилась она.

Почему все исчезли из инфополя

Ранее супруги подали ряд исков против Успенской, ее дочки Татьяны Плаксиной, Анастасии Сланевской (певицы Славы) и Александры Рашель.

«Сланевская пропала из эфиров, возможно, находится на лечении по поводу злоупотребления горячительными напитками, что, собственно, и стало побудительным фактором начала всей этой истории. Или прикрывается этим, на случай исков», — считает Сильваши.

Успенская со своей наследницей, как думает жена Хайдарова, пропали из инфополя из-за получения исков. Адвокаты артистки в зале суда имели вид «бледный и неупорядоченный», отметила она.

Вместе с тем застыли съемки телешоу, так как события перестали развиваться. Отмечается, что первым делом полностью исчез чат с массой критических сообщений в адрес Хайдарова.

Потом оскудели «подделанные» просмотры — они уменьшились с 50 до 5,5 тысячи. Утверждается, что создательницей Telegram-канала является Людмила Геращенко — пациентка, ранее полностью получившая возврат средств от одной из клиник: она претендовала на два миллиона рублей морального ущерба.

«Она начала выступать в телешоу. Это полностью противоречило договору об урегулировании претензий», — подчеркнула жена звездного хирурга.

Сильваши раскрыла детали беседы с экс-клиенткой супруга. Оказалось, что в сообществе разместили личные фотографии нескольких врачей с кафедры гнойной и пластической хирургии одного из университетов, где исследуют гнойно-септические последствия операций.

Супруга Хайдарова заверила, что эти фото отношения к ее мужу не имеют. Кроме того, по ее словам, при создании контента не обошлось без искусственного интеллекта.

Как утверждает женщина, эти кадры содержат метаданные с упоминанием Геращенко. Поэтому сгенерированные и обработанные ею материалы она потребовала убрать.

Ранее 5-tv.ru писал, как хирург Хайдаров договорился с пострадавшими пациентками.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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