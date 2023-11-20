Украина не принимает такие решения самостоятельно, на этом настаивают американские и британские кураторы. Они то, в свою очередь, видят провал контрнаступления боевиков.

Запад во главе с США требует от Украины и ее лидера Владимира Зеленского демонстрации победы над Россией, не считаясь с огромными потерями. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Глава ведомства указал на давление со стороны США на Украину, чтобы та провела активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения потерь в рядах Вооруженных сил (ВСУ).

«США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», — указал Нарышкин.

По его словам, американские и британские кураторы Украины склоняют ее к мобилизации женщин и мужчин с 17 до 70 лет.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, план украинских властей мобилизовать всех мужчин является аксиомой.