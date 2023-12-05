Биоматериал хранится в полыхающем Израиле: сможет ли вдова Грачевского родить от него ребенка?

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 22 0

Вдова Грачевского хочет родить от покойного режиссера еще одного ребенка

Биоматериал хранится в полыхающем Израиле: сможет ли вдова Грачевского родить от него ребенка?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Екатерина Белоцерковская уже воспитывает от знаменитого режиссера сына Филиппа.

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — ранее заявляла о намерении родить ребенка от покойного мужа. Как она призналась в эфире федерального канала, они с супругом сдали свои биоматериалы и оставили на хранение в одной из израильских клиник.

Однако о судьбе столь ценной для Белоцерковской замороженной семенной жидкости, находящейся в полыхающем Израиле, сегодня ничего неизвестно. 5-tv.ru не удалось связаться с певицей по данному вопросу. Возможно, в скором времени она даст ответ на него.

Также со слов вдовы заслуженного деятеля искусств РФ известно, что в зарубежном медучреждении сохранена пуповинная кровь звездного наследника Филиппа.

«Не приведи Бог, но у нас у папы онкология, у меня бабушка и прабабушка от онкологии умерли. Сейчас очень распространена лейкемия, и таким образом я спасу ребенка. Мне не нужно будет искать донора, я спасу его чистыми стволовыми клетками», — делилась ранее исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Грачевского заявила, что после смерти мужа похудела на десять килограммов.

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