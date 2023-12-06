Не смолкают разрывы снарядов: как работают артиллеристы на артемовском направлении

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Российские артиллеристы бьют по позициям ВСУ на артемовском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сейчас это один из самых «горячих» участков фронта.

На артемовском направлении не смолкают разрывы снарядов. По укрепрайонам и опорным пунктам боевиков работает российская артиллерия. Расчеты гаубиц и реактивных систем обеспечивают поддержку действиям штурмовых групп. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Даниила Левина.

Расчет гаубицы Д-30 готовится к стрельбе. Маскировочные сети — еще осенние. Но снега выпало столько, что все за несколько часов стало белым.

«Прогноз погоды меняется, наверное, каждые полчаса! То дождь, то снег, солнца мало… Влияет, (на работу. — Прим. ред.) конечно! Даже на корректировку нашей работы влияет. Ну все равно оттачиваем! Стараемся, чтобы любая погода не было препятствием для нашей работы», — командир орудия с позывным «Сибиряк».

Пока одни военнослужащие настраивают орудие, другие подносят снаряды.

С экшн-камеры, установленной на шлеме одного из бойцов ВДВ, видно, насколько слаженно работает расчет.

Это один из самых напряженных участков фронта сейчас. Неподалеку — населенные пункты Клещеевка и Андреевка. Здесь нашей армии удалось отодвинуть противника на несколько километров!

«Андреевка и Клещеевка — это низина. Дальше уже идут высоты. Высота — около шестидесяти метров разница. Это очень ощутимо. У них есть на этом участке небольшое превосходство. Но наша дальнобойная артиллерия справляется», — говорит наводчик орудия с позывным «Старый».

Подтверждение — на кадрах с беспилотника, при помощи которого разведчики корректируют стрельбу. Видны разрывы снарядов точно по укрепрайону ВСУ!

Самый юный среди дальневосточных десантников — боец с позывным «Малой». Ему всего 20. И участвует в СВО с самого начала! Водитель. Под обстрелами подвозит снаряды, сам помогает расчету.

«Не особо времени на это есть, чтобы думать о будущем. Живешь. День прошел — хорошо! В отпуск приезжаешь — уже общение другое со всеми, потому что они еще… моложе у них мысли», — говорит «Малой».

Зато со старшими товарищами, сослуживцами, совсем по-другому. Тут и дело общее, и задачи… Понимают друг друга все с полуслова.

Тема:
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