Народ сплотился: что показывают соцопросы о выборах президента России в 2024-м
Голосовать на предстоящих президентских выборах будут 78% россиян
Фото, видео: 5-tv.ru
Один из выводов — процент тех, кто готов поддержать действующего главу государства, значительно вырос.
Голосовать на предстоящих президентских выборах будут 78% россиян. Такие данные привели во время круглого стола Экспертного института социальных исследований.
Его главная тема — каков общественный запрос накануне старта избирательной кампании. И один из выводов — процент тех, кто готов поддержать действующего главу государства, значительно вырос.
«Мы хотим поделиться некоторыми фактами масштабного исследования — это шесть тысяч респондентов. <…> Большинство сообщают, что Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок. <…> Хочу обратить внимание на динамику — с 33 до 70%, и за ноябрь прирост 8%», — отметила управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.
До президентских выборов осталось три месяца, и, как отметили эксперты, интерес к ним растет, как и сплоченность в позиции жителей страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда и как пройдут следующие выборы президента России.
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