Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 168 0

Пострадавшая при стрельбе в брянской школе учительница в стабильном состоянии

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Одна из школьниц открыла огонь во время урока биологии. Учительница пыталась заслонить детей своим телом.

Получившая ранения учительница биологии Офелия Мкртчян, которая закрыла собой детей и получила ранения при стрельбе в школе Брянска, жива. Ее состояние оценивается как нормальное. Об этом сообщили ее родные в беседе с 5-tv.ru.

Ее родная сестра Нубар Мкртчян сообщила, что сейчас с женщиной все нормально.

«Она жива-здорова. Это все, что я могу вам сказать», — прокомментировала она.

Другая родственница, Людмила Мадатян, рассказала о безумной доброте Офелии.

«Просто человек-ангел. Это же преподаватель, сами понимаете», — отметила собеседница.

По ее информации, учительница биологии была доставлена на допрос. Людмила подтвердила, что Офелия находится в нормальном состоянии.

Ученица брянской гимназии № 5 открыла 7 декабря стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца. Мужчина на допросе допустил, что девочка могла украсть ключ от сейфа.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, обижали ли ученицу из Брянска одноклассники.

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