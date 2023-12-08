Теперь в безопасности: еще 68 россиян вернулись на родину из сектора Газа

С момента начала эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта в Россию перевезен 951 человек, более 400 из них дети.

Спецборт МЧС доставил в Россию еще 68 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Рейс из Каира приземлился в столичном аэропорту Домодедово. На всем пути людей, измученных войной, сопровождали медики и спасатели. А в зале прилета их встречали родные. С эвакуированными пообщался корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Пассажиры — граждане России и члены их семей. В их числе 31 ребенок. Анастасия Габина — многодетная мать, работала в Газе врачом. Когда начались военные действия, надеялась, что хотя бы больницы и школы бомбить не будут.

«Люди не знали, где жить. Жили в школах. Ужасная ситуация», — говорит Анастасия.

Спасатели и медики сопровождали их по всему маршруту. И на российской земле людям оказывают необходимую помощь. Эвакуированных обеспечивают предметами первой необходимости — теплыми вещами, питанием.

С момента начала эвакуации из сектора Газа в Россию перевезен 951 человек, более 400 из них дети.

Оперативный штаб МЧС продолжает работать и в Египте. Ранее было заявлено, что из Сектора Газа необходимо вывезти около тысячи россиян. Но список постоянно растет, а это значит, что ИЛ-76, который используется для спецрейсов, еще не раз совершит полет из Каира в Москву.