Минобороны РФ: в зоне спецоперации впервые применили вертолеты Ка-52М

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В результате атаки российская техника уничтожила пункт управления ВСУ и бронетехнику противника.

Минобороны РФ: в зоне спецоперации впервые применили вертолеты Ка-52М

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В зоне спецоперации российские военнослужащие впервые применили вертолеты Ка-52М. Они нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Так, экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника. Боевую задачу они выполняли совместно с подразделениями Сухопутных войск. В ходе нее боевики сопротивления не оказывали. В результате военнослужащие России уничтожили пункт управления и военную технику противника.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вся Европа отвернулась от Незалежной.

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