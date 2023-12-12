Огневая мощь! Российские минометчики в зоне СВО помогают пехоте занимать рубежи

Круглосуточно в любую погоду минометчики атакуют позиции врага, позволяя штурмовым группам занимать новые выгодные рубежи.

Под Угледаром украинским боевикам противостоят российские минометчики. Круглосуточно в любую погоду они атакуют позиции врага, позволяя штурмовым группам занимать новые выгодные рубежи. Чтобы не попасть под встречный огонь, сразу после стрельбы расчеты меняют позиции. Тактику действий изучил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ледяной ветер под Угледаром буквально сбивает с ног, но российским минометчикам это только на руку — такая погода мешает вражеским беспилотникам. А куда нужно целиться, российские военные знают и без дополнительных разведданных.

«Работаем одинаково в любую погоду, и день, и ночь. Ничего страшного, если метель, снег, дождь. Без разницы. Бывает, берем метеоданные и по ним работаем», — рассказал номер расчета с позывным Хави.

Минометчики из 29-й армии группировки «Восток» перемещаются с места на место вдоль всей линии южнодонецкого фронта.

120-миллиметровый миномет — это грозное и мобильное оружие на фронте. Он разносит пехоту врага, помогая передовым группам российских войск продвигаться вперед. В настоящее время минометчики стреляют примерно по 10–15 раз. Вот минометчики готовятся стрелять осколочно-фугасными снарядами.

Столб дыма и пыли — очередной укрепрайон под Угледаром уничтожен. Так минометчики восточного военного округа поддерживают наступление мотострелков на угледарском фронте.

В настоящее время российская пехота идет вперед под селом Никольское. Работа минометов имеет особое значение — они уничтожают командные пункты и ракетные батареи ВСУ.

«Попадания отличные, где-то поправки, коррективы. Бьем точно по целям. Закидываем минами. Шансов нету. От выстрела до выстрела не больше минуты. И сразу в укрытие. Пока противник не начал охоту за расчетом», — рассказал командир орудия с позывным Михей.