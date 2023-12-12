Прямая линия с Владимиром Путиным уже через два дня: как позвонить президенту

Эфирная новость 21 0

Число обращений от россиян уже превысило миллион.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина

Всего два дня остается до главного политического события страны — итогов года с Владимиром Путиным. Это новый формат, который объединяет большую пресс-конференцию Президента и прямую линию. Колл-центры работают круглосуточно и приняли на данный момент более миллиона трехсот тысяч обращений от граждан.

Многие из проблем, озвученных операторам, уже решаются. Активисты Народного фронта переправляют заявки местным властям и следят за решением проблем.

Чтобы задать свой вопрос Президенту, можно позвонить по телефону 8-800-200-40-40 или написать СМС на номер 0440. Обращения также принимают с помощью чат-ботов в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.

Через сайт moskva-putinu.ru можно отправить текстовое или видеосообщение, а для смартфонов разработано специальное приложение. Принимать вопросы россиян будут до самого завершения итогов года. Все обращения попадут в базу ОНФ и по ним будут приняты меры.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина
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