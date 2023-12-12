Дания отказалась помочь России в расследовании подрывов «Северных потоков»

Ответ Копенгагена не удивил Москву. Что будет дальше?

Дания не окажет правовую помощь России при расследовании терактов, совершенных на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

Дипломат пояснила, что Генпрокуратура РФ ранее направила Генпрокуратуре Дании обращение, в котором попросила содействия при расследовании диверсии на нитях российского газопровода.

«Мы получили от Дании в декабре отказ», — прокомментировала Захарова.

Москва не была удивлена подобным ответом Копенгагена, подчеркнула представить ведомства. Однако, указала она, подрывы были совершены на участках трубопровода, которые располагаются в исключительной экономической зоне Дании.

Захарова добавила, что прокуратура Дании мотивировала свой отказ тем, что раскрытие информации может угрожать безопасности страны. В МИД считают, что сторона подобной позицией подтвердила попытки скрыть правду о причастных к подрывам «СП».

Дипломат заверила, что Москва продолжит добиваться чистого расследования, которое не окажется под политическим давлением. В том числе, отметила она, для этого будут привлечены международные структуры.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский экс-подполковник разоблачил роль США в подрыве «СП».