«Загружу как собаку»: во Львове священнику дали повестку за слова «раб Божий»
На Украине выдали священнику повестку из-за слов «раб Божий» на похоронах
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Сам боевик признался в личной неприязни к священнослужителю.
Во Львовской области Украины вручили священнику повестку на службу из-за того, что тот сказал «раб Божий». Об этом рассказывает в Telegram-канале местное издание «Страна.ua» со ссылкой на видео.
На кадрах мужчина в военной форме и символикой ВСУ оскорбляет священнослужителя, угрожает ему и хватает за горло. Повестку священнику Украинской грекокаталической церкви выписали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК).
Военком признался, что выдал повестку из-за личной неприязни к священнослужителю, который во время похорон его почившего сына назвал не по званию, а «рабом Божьим».
Украинский боевик пригрозил также «загрузить как собаку» священника, если тот не явится в ТЦК.
Приводятся и слова главы Львовской области Максима Козицкого, который заявил, что мобилизационный процесс не должен проходить с унижением чести и достоинства человека, а также перерастать в сведение личных счетов.
Всеобщая мобилизация на Украине началась в феврале 2022 года. До сих пор не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
Кроме того, в Киеве недавно заявили, что украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с инцидентом. За отказ воевать мужчина в военной форме угрожал капеллану применением силы и репрессиями против его родственников.
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