ЦИК распределил более 33 миллиардов рублей на подготовку и проведение выборов
Основная сумма, как отметили в комиссии, пойдет на оплату расходов региональных избиркомов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
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В ЦИК распределили бюджетные средства на подготовку голосования и проведение выборов президента. И это — более 33 миллиардов рублей.
При этом основная сумма, как отметили в комиссии, пойдет на оплату расходов региональных избиркомов. И сегодня же утвержден порядок голосования в новых субъектах.
В частности, избиратели смогут предъявлять на участках не только паспорт, но и другие документы. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года, проголосовать можно будет также 15 и 16 числа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия России получила от инициативной группы официальное уведомление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.
Ожидается, что 16 декабря состоится собрание инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата. Пройдет оно в московском парке «Зарядье».
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