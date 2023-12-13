ЦИК распределил более 33 миллиардов рублей на подготовку и проведение выборов

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Основная сумма, как отметили в комиссии, пойдет на оплату расходов региональных избиркомов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

В ЦИК распределили бюджетные средства на подготовку голосования и проведение выборов президента. И это — более 33 миллиардов рублей.

При этом основная сумма, как отметили в комиссии, пойдет на оплату расходов региональных избиркомов. И сегодня же утвержден порядок голосования в новых субъектах.

В частности, избиратели смогут предъявлять на участках не только паспорт, но и другие документы. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года, проголосовать можно будет также 15 и 16 числа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия России получила от инициативной группы официальное уведомление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.

Ожидается, что 16 декабря состоится собрание инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата. Пройдет оно в московском парке «Зарядье».

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