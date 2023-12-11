ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Голосование пройдет в установленные сроки — с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы

Фото: Reuters / SPUTNIK

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила от инициативной группы официальное уведомление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.

«В сроки, установленные законом, ЦИК получил такое уведомление», — сообщил журналистам замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ожидается, что 16 декабря состоится собрание инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата. Пройдет оно в московском парке «Зарядье».

В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что уровень доверия россиян Путину превысил 78%.

Тема:
Выборы президента России — 2024
11 дек
В ЦИК приняли решение о проведении выборов президента РФ в новых регионах
9 дек
В РФ утвердили дату собрания инициативной группы избирателей Путина
8 дек
«Были разные мысли»: Путин об участии в президентских выборах
8 дек
Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
8 дек
ЦИК объявил о трехдневных выборах президента России в 2024 году
8 дек
Памфилова назвала традицией для России многодневное голосование
7 дек
Народ сплотился: что показывают соцопросы о выборах президента России в 2024-м
7 дек
Важная дата: когда и как пройдут следующие выборы президента России
7 дек
Почти 80% россиян заявили, что планируют голосовать на выборах президента
7 дек
В России утвердили дату выборов президента в 2024 году
-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

14:49
Путин прибыл в Архангельскую область
14:38
Враг разбит: армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком
14:35
В Словакии возобновят блокаду границы с Украиной
14:24
ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы
14:21
Хуснуллин проверил ход восстановления инфраструктуры в Мариуполе
14:07
Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Загрузил диски»: сын Градского признался, что он вывозил вещи из квартиры папы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Богомолов закрутил с тремя: Рудова, Боня и Бородина о любовных треугольниках

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам