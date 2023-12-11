ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы

Голосование пройдет в установленные сроки — с 15 по 17 марта 2024 года.
Фото: Reuters / SPUTNIK
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила от инициативной группы официальное уведомление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в 2024 году.
«В сроки, установленные законом, ЦИК получил такое уведомление», — сообщил журналистам замглавы ЦИК Николай Булаев.
Ожидается, что 16 декабря состоится собрание инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата. Пройдет оно в московском парке «Зарядье».
В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что уровень доверия россиян Путину превысил 78%.
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