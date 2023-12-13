«Между жизнью и смертью»: Зеленскому сообщили печальные новости с фронта

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки оружия

«Между жизнью и смертью»: Зеленскому сообщили печальные новости с фронта

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

ВСУ испытывают острый снарядный голод. Сколько еще они смогут продержаться?

Элитная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что речь идет о 47-й механизированной бригаде ВСУ. В целом, пишут авторы, снарядный голод и отсутствие поставок Запада сильно подрывают боевые способности украинских боевиков.

«Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», — указывается в тексте.

Примечательно, что нацисты жалуются и поставленное ЕС оружие. По их словам, его качество крайне низкое, и порой оно просто бесполезно. Даже советская техника, которая находится в арсенале украинской армии со времен СССР, намного надежнее, подчеркивают они.

В подобных условиях украинская оборона может развалиться на всех ключевых направлениях в зоне СВО, отмечают авторы статьи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия приравняла взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте.

Тема:
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