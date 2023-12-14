Военнослужащий после бегства из рядов боевиков ВСУ намерен пойти дальше — получить гражданство и перейди на службу в РФ.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Гринченко сдался в плен по совету брата — солдата, который проходит военную службу на стороне РФ. Об этом сообщается в распространенном Минобороны России видео.

Украинец рассказал, что военкомы ВСУ ловят людей на улице, в общественных местах. Такая же участь постигла и его. Родственники связались с Гринченко сразу после мобилизации и придумали план по спасению. Связывались через сестру, которая живет в Грузии, потому что телефоны на Украине прослушиваются.

В учебке руководили малообученные офицеры, даже не принимавшие участия в боевых действиях. А уже ближе к линии боестолкновения мобилизованными всушниками командовали грузинские наемники. Впрочем, даже зарубежные специалисты не вкладывались в обучение солдат, видимо, понимая, что солдат бросают на передовую в качестве пушечного мяса.

«Ни лопат, ничего. Автоматы были и патроны дали. И что ты с ними сделаешь, когда тебя артой кроет? <…> Чтобы в плен не сдавались, они (ВСУ) бьют своей же артой», — рассказал Гринченко.

Украинский военный принял решение сложить свое оружие еще до того, как оказался на передовой. Брат объяснил, как попасть к своим. Станислав настроился на частоту 149.200 «Волга» и вышел на связь, но на передовой пришлось действовать по карте — связь не работала.

Подразделение ВСУ состояло всего из 15 человек, четверо из которых были водителями. В группе Гринченко было семь солдат и, как признается украинец, никто из группы воевать не хотел, все планировали сдаться. Но попасть в расположение ВС РФ удалось только двоим: остальные умерли под огнем артиллерии. Другую группу ВСУ артиллерия ликвидировала точным ударом по движущейся технике.

«Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен», — поделился Гринченко.

Украинец добавил, что приняли его в расположении ВС РФ очень тепло, обеспечили всем необходимым и проверили состояние здоровья.

По словам солдата, с его сестрой уже связались представители ВСУ и сообщили о смерти «на поле боя». Гринченко предполагает, что его на Украине уже похоронили. Украинский военнослужащий теперь намерен получить гражданство РФ. После этого он решил отправиться служить в рядах российской армии.

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