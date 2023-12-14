«Здесь секретов нет»: почему не состоялась встреча Путина и Эрдогана

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Рита Миронова
Рита Миронова 50 0

Путин заявил, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале следующего года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Пресс-конференция Владимира Путина

Лидеры двух стран собирались встретиться в этом году, но планы пришлось отменить. Почему?

Владимир Путин планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в начале 2024 года. В ходе подведения итогов 2023 года президент России рассказал, почему встреча с турецким коллегой в конце текущего года сорвалась.

«Мы с президентом Эрдоганом в постоянном контакте. Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую, я и планировал недавно, но тогда — здесь секретов нет — у президента Эрдогана не получилось по его графику. Хотя я готов был слетать в Турцию, я сказал об этом, но у него по графику не получилась, у меня, вот так бывает», — рассказал глава государства.

Также, отвечая на этот вопрос, Путин отметил лидирующую роль президента Турции в вопросе восстановления ситуации в Газе. По мнению Владимира Владимировича, Эрдоган — один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону.

«Он очень активен в этом направлении и дай Бог ему здоровья, потому что-то, что происходит, это, конечно, катастрофа», — добавил президент.

В Москве стартовали «Итоги года с Владимиром Путиным». В этом году формат объединяет прямую линию и большую пресс-конференцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал Орбана «пронациональным» политиком, независящим от «старшего брата».

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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