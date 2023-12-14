Путин о международной выставке «Россия» на ВДНХ: региональная часть — самая яркая

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 33 0

Путин считает региональную часть выставки «Россия» на ВДНХ одной из самых ярких

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Президент отметил многообразие национальной культуры РФ.

Владимир Путин считает, что Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве получилась интересной и многообразной. А региональная часть выставки получилась, как отмечает президент РФ, одной из самых ярких для посетителей.

Одной из таких является экспозиция Мордовии.

«Мордовия — красивая республика, мне нравится, как люди относятся к своим традициям, своей культуре во всех проведениях», — признался президент России.

Путин также пообещал приехать в Мордовию.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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