Президент отметил многообразие национальной культуры РФ.

Владимир Путин считает, что Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве получилась интересной и многообразной. А региональная часть выставки получилась, как отмечает президент РФ, одной из самых ярких для посетителей.

Одной из таких является экспозиция Мордовии.

«Мордовия — красивая республика, мне нравится, как люди относятся к своим традициям, своей культуре во всех проведениях», — признался президент России.

Путин также пообещал приехать в Мордовию.