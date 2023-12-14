Путин о переходе Аргентины с песо на доллары: это — утрата суверенитета

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 21 0

Путин назвал переход Аргентины на доллары утратой суверенитета

Путин о переходе Аргентины с песо на доллары: это — утрата суверенитета

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
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При этом инфляция в Аргентине — около 143%.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Аргентине, где недавно избранный президент Хавьер Милей собирается отказаться от национальной валюты песо в пользу доллара. По мнению президента России, это суверенное решение каждой страны в мире, но правительству Аргентины стоит быть готовыми к последствиям. А они, к сожалению, могут быть чреваты негативными последствиями.

«Это, безусловно, значительная утрата суверенитета», — подчеркнул Путин.

Кроме того, и социально-экономическая составляющая этого решения. Правительство любой страны должно обеспечивать обеспечение граждан предусмотренными законом социальными гарантиями, в том числе, выплатами пенсий и пособий. А привязка к доллару может привести к жесткому урезанию реализации социальных нужд населения Аргентины. А это, в свою очередь, может повлиять на внутриполитическую стабильность в стране.

При этом инфляция в Аргентине — около 143%, однако это, при всех негативных последствиях, помогает балансировать между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств.

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