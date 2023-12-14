Путин назвал переход Аргентины на доллары утратой суверенитета
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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При этом инфляция в Аргентине — около 143%.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Аргентине, где недавно избранный президент Хавьер Милей собирается отказаться от национальной валюты песо в пользу доллара. По мнению президента России, это суверенное решение каждой страны в мире, но правительству Аргентины стоит быть готовыми к последствиям. А они, к сожалению, могут быть чреваты негативными последствиями.
«Это, безусловно, значительная утрата суверенитета», — подчеркнул Путин.
Кроме того, и социально-экономическая составляющая этого решения. Правительство любой страны должно обеспечивать обеспечение граждан предусмотренными законом социальными гарантиями, в том числе, выплатами пенсий и пособий. А привязка к доллару может привести к жесткому урезанию реализации социальных нужд населения Аргентины. А это, в свою очередь, может повлиять на внутриполитическую стабильность в стране.
При этом инфляция в Аргентине — около 143%, однако это, при всех негативных последствиях, помогает балансировать между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств.
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