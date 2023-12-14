«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 29 0

Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО

«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО

Фото: Река Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент РФ отметил, что улучшение идет по всей линии соприкосновения.

Владимир Путин следит за обстановкой в зоне специальной военной операции России на Украине. На сегодняшний день, как отмечает президент, ВС РФ на фронте находится в активной стадии, и на протяжении всего фронта идет значительное улучшение положения российских бойцов.

«Положение на фронте: по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение», — говорит Владимир Путин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров.

Тема:
Спецоперация
14 дек
«Новая система»: Путин рассказал, с чем ВСУ имеют дело в зоне конфликта
14 дек
«Противник вымотался»: Герой России Курбанов о ситуации под Угледаром
14 дек
ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе
14 дек
Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды
14 дек
Путин о действиях ВСУ на левом берегу Днепра: «Дорога в один конец»
14 дек
«Это пробелы»: Путин назвал главную проблему в ситуации с ЧВК в России
14 дек
«Ситуация улучшается»: Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами
14 дек
«Сердце сжимается»: Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО
14 дек
Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров
14 дек
«Пихают на истребление»: Путин заявил, что Киев кидает боевиков на плацдарм
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:09
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
16:07
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
16:05
Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия
15:52
«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»
15:51
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
15:47
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам