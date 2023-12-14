«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО

Президент РФ отметил, что улучшение идет по всей линии соприкосновения.

Владимир Путин следит за обстановкой в зоне специальной военной операции России на Украине. На сегодняшний день, как отмечает президент, ВС РФ на фронте находится в активной стадии, и на протяжении всего фронта идет значительное улучшение положения российских бойцов.

«Положение на фронте: по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение», — говорит Владимир Путин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров.