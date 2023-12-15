Так работает САУ «Акация»: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Разведывательный беспилотник примерно в двух километрах от наших позиций обнаружил командно-наблюдательный пункт боевиков ВСУ. Такие цели комплекс с музыкальным названием «Фагот» убирает с одной ноты. Главное, отработать быстро — противник как раз из этого пункта уже следит за нашими бойцами. Цель поражена, это наблюдательный пункт противника, все прошло без происшествий. Противник настолько близко, что точное попадание видно сразу. Военнослужащие противотанковых расчетов уходят с огневой позиции максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар.
Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
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