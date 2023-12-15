Глава МИД России отметил, что один из западных чиновников предпринимал попытки начала диалога три раза.

Один известный западный руководитель предпринимал попытки начала переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, он не может назвать имени, но этот чиновник предпринимал не одну попытку восстановить диалог.

«Один конкретно руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз через разные каналы, как минимум три разных канала, посылал сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью», — рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что западный лидер делал это трижды, несмотря на прямой выход на своего коллегу в России. Но особенно часто, подчеркнул Лавров, такие «хитрости» стали наблюдаться в последние полгода, когда Запад начал осознавать необходимость переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО назвали возможную дату переговоров по Украине.