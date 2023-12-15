По итогам прямой линии: Мишустин поручил отслеживать повышение цен

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Мишустин поручил отслеживать необоснованное повышение цен

Фото, видео: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

А также в равной мере обеспечить участников СВО господдержкой.

Сегодня Михаил Мишустин дал ряд распоряжений по итогам прямой линии с президентом. В первую очередь это сфера здравоохранения. Как отмечается, модернизация первичного звена должна быть продолжена. Особенно в сельской местности. Также правительство подготовит документы для повышения подъемных для участников программы» Земский доктор» в новых регионах. Кроме того, премьер поручил оперативно реагировать на повышение цен.

«Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги. Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости», —сообщил премьер-министр. 

Кроме того, Мишустин поручил оперативно подготовить изменения в законодательство, чтобы все участники СВО были в равной мере обеспечены государственной поддержкой.

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