Позиции под защитой: как новое изобретение ВС РФ сделало ВСУ «слепыми»

Российские силы укрепляют свои позиции так, что противнику становится их сложно обнаружить.

Российские силы в несколько раз превосходят украинскую по количеству дронов, к тому же Вооруженные силы (ВС) РФ успешно используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом пишет журнал Business Insider.

Как пояснил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан, защитные стекла затрудняют нанесение ударов и усложняют обнаружение наших позиций. По словам эксперта, это изобретение является разумной адаптацией к условиям на фронте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине пожаловались на уловку ВВС России, обходящую ПВО.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.