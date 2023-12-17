В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Сугробы в центральных регионах страны продолжат расти?
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве и в Подмосковье 17 декабря объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за гололедицы. Соответствующие данные опубликовали на сайте Гидрометцентра.
В столице желтый уровень опасности сохранится до 16:00 19 декабря, а в Московской области — до 18:00 того же дня.
Также 17 декабря в столице и в области желтый уровень опасности действует из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. В Москве такое природное явление продлиться до 16:00. А в Подмосковье следует ожидать прекращения сильного ветра примерно к шести часам вечера.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москву придет оттепель на смену снегопадам. Россию удивил «Ваня». Такое русское имя циклону дали немецкие метеорологи и не прогадали — «Ваня» накрыл огромным снежным одеялом огромную территорию от Днепра до Волги, принеся небывалые снегопады. И это не просто красивый образ. В Москве действительно зафиксировали в пятницу самые высокие за последние 150 лет сугробы.
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