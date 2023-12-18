«Заключительная группа»: МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

Куренков: МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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По итогам проведенных работ более тысячи человек вернулись на Родину.
МЧС России завершает работу по эвакуации граждан из сектора Газа. Оперативная группа будет выведена из Египта, сообщил в рамках селекторного совещания глава чрезвычайного министерства Александр Куренков.
Отмечается, что за прошедшие два месяца сотрудниками российского ведомства из зоны конфликта на Ближнем Востоке были выведены 1124 россиянина, среди них — более 470 несовершеннолетних. Всем доставленным в Россию оказывается необходимая помощь.
«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей», — добавил Куренков.
Глава МЧС отметил, что заявки о помощи в эвакуации из сектора Газа поступали через МИД России. Все они были удовлетворены.
Куренков также подчеркнул, что решение о выводе российской оперативной группы из Египта было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Министр поблагодарил всех причастных за самоотверженную работу.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа.
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