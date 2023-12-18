«Заключительная группа»: МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

По итогам проведенных работ более тысячи человек вернулись на Родину.

МЧС России завершает работу по эвакуации граждан из сектора Газа. Оперативная группа будет выведена из Египта, сообщил в рамках селекторного совещания глава чрезвычайного министерства Александр Куренков.

Отмечается, что за прошедшие два месяца сотрудниками российского ведомства из зоны конфликта на Ближнем Востоке были выведены 1124 россиянина, среди них — более 470 несовершеннолетних. Всем доставленным в Россию оказывается необходимая помощь.

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей», — добавил Куренков.

Глава МЧС отметил, что заявки о помощи в эвакуации из сектора Газа поступали через МИД России. Все они были удовлетворены.

Куренков также подчеркнул, что решение о выводе российской оперативной группы из Египта было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Министр поблагодарил всех причастных за самоотверженную работу.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа.