«Заключительная группа»: МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Куренков: МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По итогам проведенных работ более тысячи человек вернулись на Родину.

МЧС России завершает работу по эвакуации граждан из сектора Газа. Оперативная группа будет выведена из Египта, сообщил в рамках селекторного совещания глава чрезвычайного министерства Александр Куренков.

Отмечается, что за прошедшие два месяца сотрудниками российского ведомства из зоны конфликта на Ближнем Востоке были выведены 1124 россиянина, среди них — более 470 несовершеннолетних. Всем доставленным в Россию оказывается необходимая помощь.

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей», — добавил Куренков.

Глава МЧС отметил, что заявки о помощи в эвакуации из сектора Газа поступали через МИД России. Все они были удовлетворены.

Куренков также подчеркнул, что решение о выводе российской оперативной группы из Египта было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Министр поблагодарил всех причастных за самоотверженную работу.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа.

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