Умер артист Дмитрий Красилов, наиболее известный как «Пухляш»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 9 883 0

Его тело в собственной квартире. Что произошло?

Умер артист Дмитрий Красилов, наиболее известный как «Пухляш»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Умер популярный блогер, танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов, наиболее известный как «Пухляш». Как стало известно 5-tv.ru, его тело обнаружили в собственной квартире в Москве.

По предварительной информации, 18 декабря Красилову стало плохо, когда он возвращался с работы. Вероятно, с сердцем. Ему было всего 29 лет.

«Пухляш» обрел популярность благодаря участию в съемках клипов на песни известных групп. Несмотря на лишний вес, он с детства занимался танцами, повзрослев, даже дважды пробовал себя в одноименном шоу на федеральном канале, но успех поджидал его позже.

В первых лучах славы артист не растерялся: он соглашался на работу в разных проектах, стал ведущим нескольких теле- и интернет-шоу, актером кино и вообще мотиватором для всех сомневающихся в собственном таланте.

 

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