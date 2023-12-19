«В руках ХАМАС»: три человека с российским гражданством числятся в заложниках

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Три человека с российским гражданством числятся заложниками ХАМАС

«В руках ХАМАС»: три человека с российским гражданством числятся в заложниках

Фото: Reuters / Wissam Nassar

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Всего в плену палестинских боевиков остаются еще 130 человек.

Минимум три человека с гражданством РФ остаются в плену палестинского движения ХАМАС. Об этом в эфире федерального канала сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

По его данным, «в руках» ХАМАС все еще находятся 130 человек. Среди них 11 — иностранцы без израильского гражданства. Также среди них есть люди с двойным гражданством, в том числе с российскими паспортами.

«По-моему, трое», — уточнил Бен Цви.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС РФ завершает работы по эвакуации россиян из сектора Газа. За прошедшие два месяца из зоны палестино-израильского конфликта были выведены 1124 россиянина, среди них — более 470 несовершеннолетних.

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