«Я долго не проживу»: последние подробности трагической смерти Дмитрия Красилова

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Рита Миронова
Рита Миронова 4 964 0

Танцор Красилов жаловался друзьям на самочувствие накануне смерти

«Я долго не проживу»: последние подробности трагической смерти Дмитрия Красилова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Артиста нашли мертвым в собственной квартире спустя несколько часов после работы. Что с ним произошло? Неужели не было тревожных звоночков?

Танцор, актер, шоумен и певец Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Друзья и коллеги артиста рассказали изданию Газета.ру о последних днях его жизни и о том, что он жаловался на здоровье.

Дмитрия Красилова нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы. Что с ним произошло в тот день?

Последний день жизни

Красилов умер в своей квартире из-за проблем с сердцем. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Диджей Катя Гусева была одной из немногих, кто видел Красилова незадолго до смерти. Буквально четырьмя днями ранее они встретились на вечеринке, и Гусева была обеспокоена внешним видом танцора.

По ее словам, Красилов долго танцевал с ней, а потом резко захотел уйти.

«Дима плясал, плясал со мной, а потом резко говорит: „Ой, я сейчас приду!“. И внезапно развернулся и ушел. <…> Всегда был веселым, зажигательным — душой любой компании. А в тот вечер он выглядел очень уставшим, переутомленным», — поделилась диджей.

Другой друг и коллега «Пухляша» — продюсер Сергей Дворцов — тоже был обеспокоен его болезненным видом. Накануне смерти Красилов даже жаловался ему на плохое самочувствие. Но никто и подумать не мог о плохом, ведь артист так много работал, что это можно было списать на обычную усталость.

Несмотря на недомогание, «Пухляш» поехал на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь». Там ему стало еще хуже, и он уехал. По информации издания, домой он вернулся в три часа ночи. Консьержка рассказала, что он якобы выглядел пьяным, но держался на ногах.

Утром Красилов не вышел на связь со своим директором Андреем Наконечным, и тот сразу забил тревогу — «Пухляш» всегда ответственно относился к своей работе и ничего не отменял даже после веселой ночи. Он сразу поехал к Красилову домой, но дверь ему никто не открыл.

Тогда мать артиста разрешила спасателям вскрыть замки. После 17:00 дверь была взломана — «Пухляша» нашли мертвым около кровати, полностью голым. Алкоголя или наркотиков в квартире не было.

Диабет или ожирение: вердикт врачей

При росте 160 см Красилов весил более 120 кг. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Официальное заключение медэкспертов о причине смерти пока не обнародовано. По словам продюсера Дворцова, три месяца назад Красилов рассказывал ему о проблемах со здоровьем: танцор якобы страдал диабетом и принимал инсулин.

Диабетикам рекомендуется полностью отказаться от спиртного, так как в дуэте с инсулином оно может привести к сердечному приступу. Кроме того, проблемы с сердцем могли начаться и из-за лишнего веса.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что при своем телосложении Дмитрий Красилов был очень активным, а это нежелательно для людей, страдающих ожирением. При росте 160 сантиметров «Пухляш» весил более 120 килограммов — физические нагрузки в таком случае не могут быть интенсивными.

«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными. Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать. Это огромная нагрузка на скелет и сердечную мышцу», — объяснила врач.

Даже если с нагрузками его организм справлялся, лишний вес все равно мог оказывать крайне негативное влияние. Это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, печень и почки.

Другой специалист, врач-кардиолог Евгений Дятлов также считает, что проблемы с сердцем мог спровоцировать лишний вес. Еще одной причиной эксперт считает курение.

Почему похудеть не получалось

«Пухляш» не ограничивал себя в еде и мог выпить. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Был ли у «Пухляша» шанс все исправить? Судя по его же рассказам, вес он набрал в детстве из-за уколов гормона роста, которые назначили врачи. Красилов был ниже сверстников. В итоге уколы спровоцировали проблемы с щитовидной железой, а после этого и стали прибывать лишние килограммы.

Певица Анна Калашникова поделилась воспоминаниями о том, что «Пухляш» никогда не любил говорить о своем весе, да и помощь принимал неохотно.

«Мы все понимали, что ему трудно жить с таким весом. Но у Димы похудеть не получалось. Он вообще на тему своего веса всегда говорил неохотно. Я ему как-то предлагала хорошего диетолога, но он пропустил информацию мимо ушей», — рассказала знаменитость.

Другой источник из окружения Дмитрия Красилова рассказал, что тот не ограничивал себя в еде и мог выпивать. А сам все чаще говорил друзьям: «Я знаю, я долго не проживу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что успел заработать Красилов за короткую жизнь.

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