Армия Зеленского за минувшие сутки понесла потери в живой силе и технике в 127 районах.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республике сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — указывается в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки ВС России перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировали 32 БПЛА украинских войск в республиках Донбасса и Херсонской области. В Минобороны уточнили, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике в 127 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной.