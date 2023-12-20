На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа
Йеменцы примут участие в конфликте на палестинской стороне.
Фото: REUTERS / Khaled Abdullah
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Власти северной части Йемена, где правят хуситы — шиитское движение «Ансар Алла» — объявили всеобщую мобилизацию для дальнейшей отправки бойцов в сектор Газа. Они примут участие в палестино-израильском конфликте на стороне ХАМАС.
«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях», — приводит РИА Новости слова члена политбюро «Ансар Алла» Хузама аль-Асада.
Асад рассказал, что мобилизованных подготавливают к участию в боевых действиях. Их тренируют в открытых недавно лагерях, и несколько групп уже были выпущены в разных районах Йемена. Собеседник отметил, что обучиться военному ремеслу решили тысячи добровольцев.
Член политбюро движения добавил, что главной целью «народной армии», если она сможет добраться до противника, станет поддержка палестинского народа в Газе. На Ближнем Востоке Израиль при поддержке США продолжает «геноцид», подчеркнул он.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что три человека с российским гражданством числятся в заложниках ХАМАС.
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