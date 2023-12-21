В родном городе? Стали известны дата и место похорон «Пухляша» Красилова
Прощание с Дмитрием Красиловым пройдет 22 декабря в Москве
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Шоумен внезапно скончался в собственной квартире после рабочего дня.
Официальная церемония прощания с танцором Дмитрием Красиловым состоится 22 декабря. Об этом в соцсетях сообщила его мама Галина.
«Прощание с Димой состоится в пятницу 22 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище в большом прощальном зале», — написала она в своем личном блоге.
А сами похороны пройдут уже в родном городе «Пухляша» — Заринске Алтайского края. Как сообщил KP.RU близкий друг артиста, предположительно, это состоится 23 декабря.
Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.
Накануне «Пухляш» был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Кино не досмотрел, покинул зал из-за плохого самочувствия и уехал домой.
Официальная причина смерти Красилова до сих пор не названа, по неподтвержденным данным, это был сердечный приступ на фоне ожирения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой.
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