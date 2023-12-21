В родном городе? Стали известны дата и место похорон «Пухляша» Красилова

|
Рита Миронова
Рита Миронова 93 0

Прощание с Дмитрием Красиловым пройдет 22 декабря в Москве

В родном городе? Стали известны дата и место похорон «Пухляша» Красилова

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Шоумен внезапно скончался в собственной квартире после рабочего дня.

Официальная церемония прощания с танцором Дмитрием Красиловым состоится 22 декабря. Об этом в соцсетях сообщила его мама Галина.

«Прощание с Димой состоится в пятницу 22 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище в большом прощальном зале», — написала она в своем личном блоге.

А сами похороны пройдут уже в родном городе «Пухляша» — Заринске Алтайского края. Как сообщил KP.RU близкий друг артиста, предположительно, это состоится 23 декабря.

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Накануне «Пухляш» был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Кино не досмотрел, покинул зал из-за плохого самочувствия и уехал домой.

Официальная причина смерти Красилова до сих пор не названа, по неподтвержденным данным, это был сердечный приступ на фоне ожирения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой.

Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов
20 дек
Катя Лель о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «В другом измерении жить легче»
20 дек
«Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой: «Я обещал»
20 дек
«Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова
20 дек
Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства
20 дек
В последней песне «Пухляша» Красилова нашли пророческие для него строки
20 дек
Алена Кравец рассказала, что на самом деле убило Дмитрия «Пухляша» Красилова
19 дек
Ида Галич объявила сбор средств на похороны Красилова
19 дек
Жуткая мистика: за два дня до смерти Дмитрию Красилову подарили гроб
19 дек
Умер ради профессии: Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями о Дмитрии Красилове
19 дек
«Не успел»: стало известно, что хотел сделать Дмитрий Красилов до Нового года
+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:58
Конфетки слепо отдавать не нужно: звезды на премьере «Чебурашка. Ушастые елки»
11:54
«Не выживет»: в Польше усомнились в способности Украины противостоять России
11:51
Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года
11:49
Новогодние аферисты: мошенники начали обманывать россиян на проведении корпоративов
11:33
«Моя жизнь утекает»: американец Пол Уилан заявил о предательстве США
11:25
Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера Кислицина

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса