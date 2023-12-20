«Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой: «Я обещал»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 1 189 0

Дмитрий «Пухляш» Красилов собирался встречать Новый год с мамой

«Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой: «Я обещал»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Жизнь артиста внезапно оборвалась на 30-м году жизни.

Танцор Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», незадолго до смерти вспоминал свой самый лучший Новый год и уже планировал, как будет встречать 2024-й. Об этом пишет издание KP.RU.

«Я очень хорошо помню тот Новый год. Это было с 2019 на 2020 год. Тогда я загадал желание, чтобы моя жизнь повернулась на 360 градусов, и так оно и случилось! Наступил 2020 год, и все поменялось кардинально, в лучшую сторону», — делился артист.

Все, что он загадал, начало сбываться. Весной 2020-го в карьере неизвестного тогда россиянам молодого человека случился поворотный момент: он снялся в клипе, который набрал 72 миллиона просмотров на YouTube. Практически за один день о талантливом «Пухляше» узнала вся страна.

После этого на Красилова посыпались многочисленные предложения о сотрудничестве. Помимо съемок в шоу, кино и рекламе, он взаимодействовал со многими звездами шоу-бизнеса.

Вспоминая счастливый 2020-й, он уже строил планы на 2024 год. Красилов планировал, что в новогодние праздники обязательно уделит время своей маме.

«Пока точно не знаю. Возможно, с друзьями, возможно — на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю. Но 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — сказал танцор 7 декабря 2023-го журналистам издания.

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо возможное место похорон Красилова.

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