Депутат Кизеветтер: Европа помогает Украине из-за запасов лития на Донбассе
Фото: Christian Charisius / ТАСС
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Именно по этой одной причине Германия буквально все свое оружие и технику поставляет в Незалежную.
Стало известно, ради чего Европа помогает Украине. Как рассказал депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Tagesschau, причина такой невиданной поддержки киевского режима — месторождения лития.
«Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития находятся в ДНР», — отметил Кизеветтер.
Как сказал политик, если Россия будет полностью контролировать ДНР, то Германия окажется в зависимости, и дело дойдет до создания электродвигателей для «энергетического перехода».
«Возможный компромисс по украинскому конфликту будет означать отказ от этого региона Донбасса. И это бы означало победу Путина», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем президент Украины Владимир Зеленский пытается вселить ложные надежды украинцам.
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