Российские военные сбили за неделю четыре самолета и три вертолета ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об успехах армии в зоне спецоперации на Украине.
Фото: © РИА Новости
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Российские военные сбили за неделю в зоне спецоперации четыре самолета и три вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбито четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета: два Ми-24 и один Ми-8 Воздушных сил Украины», — рассказал Конашенков.
Кроме того, в зоне спецоперации перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Запад может предоставить Украине все оружие и деньги мира, но Россия в любом случае одержит победу в спецоперации.
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