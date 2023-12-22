Новогодний исторический квест провели для детей участников СВО в Музее Победы

Семьи участников спецоперации и ветеранов боевых действий пригласили на благотворительный праздник «Елка Победы». Торжество постарались сделать максимально теплым и запоминающимся.

Было традиционное поздравление Деда Мороза, новогодний концерт и сладкие подарки. Но и это далеко не все — корреспондент «Известий» Елена Хмура расскажет подробнее.

Анастасия Потапова впервые привела дочерей на новогоднюю елку без мужа Александра. Герой России погиб, спасая мирных жителей Изюма, но в память о нем родные стараются сохранить все семейные традиции, особенно новогодние.

«У нас с мужем была традиция устраивать детям чудо. Сейчас мужа нет, но чудо продолжается», — заметила Анастасия Потапова, вдова офицера спецназа Росгвардии старшего лейтенанта Александра Потапова.

Такие семьи, в которых мужья и отцы сейчас сражаются в зоне спецоперации, пригласили в Музей Победы, чтобы подарить детям праздник. Арсений Аганов принес с собой рисунок, хочет показать его Деду Морозу: объясняет, изобразил своего деда-ветерана Великой Отечественной и отца-военнослужащего.

«На моем рисунке изображена связь между поколениями. Дед был сын полка, он дошел до Берлина», — рассказал Арсений Агапов, победитель конкурса «Нарисуй „Елку Победы“».

Арсений — один из тех юных художников, кто выиграл конкурс «Нарисуй „Елку Победы“». В этом году свои работы прислали 22 тысячи участников — не только из всех регионов России, но и других стран: Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, даже Марокко.

Каждая работа — это уникальный, по-детски непосредственный взгляд на историю. Главное представление здесь началось сразу после поздравлений от Деда Мороза.

Дети отправились в большое историческое путешествие. В залах Музея Победы до мельчайших деталей воспроизведены главные мотивы времен Великой Отечественной.

«Продовольствие, снаряды раскладывать по ящикам. Танк у меня сломался, малютка. Ребята, надеюсь, мне помогут», — говорит экскурсовод Ирина Клюкина.

За один час команды успели пройти курс молодого бойца, форсировать Днепр, обезвредить мины и спеть «Катюшу». Новогодний квест получился еще и увлекательным уроком истории.

Во время игры дети побывали во всех залах Музея Победы. Например, диорама посвящена контрнаступлению под Москвой в декабре 1941 года.

Праздник — это только малая часть того, что делается для семей участников СВО. Все они будут и дальше получать необходимую помощь — этим занимается фонд «Защитники Отечества».

«До совершеннолетия дети будут находится под нашим покровительством. Получить среднее, высшее образование. Мы приглашаем этих детей в „Артек“, в оздоровительные лагеря», — рассказала Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества».

И, конечно, все гости Музея Победы получили подарки. Кроме традиционных сладостей, еще и солдатскую кашу.

В Музее Победы отметили, что благотворительные сеансы для детей участников СВО будут проходить ежедневно до 7 января. На квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители защищают интересы нашей Родины.