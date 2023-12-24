Атмосферное давление в Москве опустилось до экстремальных значений

Какой выдастся погода на следующей неделе?

Атмосферное давление в субботу, 23 декабря, в российской столице сильно понизилось и приблизилось к рекордному уровню. В последнюю неделю уходящего года оно продолжит оставаться низким, из-за чего погода в целом ожидается «мрачноватая». Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, из-за приближения центра циклона показатели давления стали экстремально низкими, практически рекордными. Рекорд был установлен в 1971-м и составил 723,8 миллиметров ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба.

Говоря о погоде на предновогодней неделе, Вильфанд поведал, что москвичей ожидают хмурые дни.

«На 15-20 миллиметров ртутного столба оно будет ниже нормы в среднем. Поэтому погода по-прежнему будет мрачноватая, тускловатая, но все-таки уже будет снежок выпадать. Сугробы начнут подрастать», — предупредил синоптик.

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