Стали известны первые три кандидата на выборах президента 2024 года

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Путин, Слуцкий и Харитонов выдвинули кандидатуры на выборы президента РФ 2024

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

В ЦИКе уже получили 29 обращений от потенциальных кандидатов в президенты.

Несмотря на сложное время во всех российских регионах полноценно в марте пройдут президентские выборы. В Центризбиркоме уточнили что в 29 субъектах федерации из 89 будет возможно воспользоваться и дистанционным электронным голосованием. В основном это те регионы, где уже подобный механизм обкатали.

Избирательная кампания набирает обороты. Первый кандидат уже зарегистрирован — это действующий президент Владимир Путин. В ЦИКе, как положено, и у него проверили паспорт, и тщательно изучили весь пакет документов.

По всей России открылись пункты сбора подписей за выдвижение Владимира Путина. Центральный избирательный Штаб в Москве, в Гостином дворе, на том же месте, как и на выборах 2018 года, и так же, как и тогда в штабе три сопредседателя, но это новые лица: врач, военный и представитель искусства. Волонтеры на местах обращают внимание прежде всего на точность заполнения документов, чтобы было без ошибок, без брака. Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, нужно на этом этапе заручиться поддержкой минимум 300 тысяч избирателей.

В ЦИКе уже получили 29 обращений от потенциальных кандидатов в президенты, но это технический момент, они уточняют особенности процедуры.

Реально о намерениях побороться за главный пост в стране объявил только депутат, глава фракции ЛДПР в Думе Леонид Слуцкий, он выдвигается партией, ему подписи собирать не надо.

Сегодня же в Москве состоялся съезд КПРФ, коммунисты выдвинули кандидатом Николая Харитонова, он депутат всех восьми созывов Госдумы и на президентских выборах 2004 года занял второе место. Также в субботу прошел съезд «эсеров», но справедливороссы, как и единороссы, поддержали Владимира Путина. В воскресенье соберутся еще «Новые Люди» и расклад основных политических сил на выборах будет понятен.

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