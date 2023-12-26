«Несколько факторов»: Шойгу раскрыл, что помогло сорвать контрнаступление ВСУ

Шойгу: контрнаступление ВСУ позволили сорвать боеспособность ВС РФ и техника
Фото, видео: Сергей Мальгавко / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Министр обороны отметил, что российская армия выполнила свою задачу.
Защитникам Донбасса удалось успешно сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря нескольким факторам. О них глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал в ходе итогового селекторного совещания ведомства.
Министр отметил, что основные усилия в уходящем году были сосредоточены вокруг выполнения целей и задач спецоперации. Главной из них стало — сорвать разрекламированное Киевом и его союзниками контрнаступление.
«Этому способствовало несколько определяющих факторов — создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники», — прокомментировал Шойгу.
Он добавил, что российской армии удалось достичь успеха, в том числе благодаря профессионализму и смелости бойцов. ВС РФ, подчеркнул он, самоотверженно защищают безопасность России.
Шойгу в заключение отметил, что Родина помнит всех, кто отдал свою жизнь ради выполнения боевых задач.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли 383 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Отмечается, что только 159 тысяч нацистов были ликвидированы после начала анонсированного контрнаступления Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, как освобождение Марьинки открыло ВС РФ путь ко всей донбасской дуге.
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