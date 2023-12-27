Укрепление позиций: российские подразделения заняли важные высоты под Артемовском
Военкор Кулага рассказал о занятии важных высот ВС РФ на артемовском направлении
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Это позволило отбросить противника на приличное расстояние.
А на артемовском направлении наши бойцы сумели занять стратегически важные высоты. Это позволило российским подразделениям укрепить свои позиции и отбросить противника на существенное расстояние. За боем, который продлился несколько часов, следил корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Ночная вылазка — это не только гарантия безопасного прохода к позициям, но и удобное время суток для ведения скрытого огня. В непроглядной тьме, пользуясь лишь тусклыми осветительными приборами, расчет приступает к задаче.
Перезарядка следует незамедлительно, снова удар и уже только с рассветом уходим по блиндажам. Одна группа отработала, следом к позициям заходят свежие силы и закрепляется на новых рубежах, несмотря на шквальных огонь со стороны противника.
Чуть ли не бегом, по растаявшему снегу залетаем в окоп. Командование выявляет в небе сразу несколько вражеских наблюдательных беспилотника. Зачищать небо выходят наши ЗУшки.
Покидать огневую можно только в одном случае — когда цели будут полностью уничтожены. Так становится комфортно работать сразу и нашей авиации, и пехоте, которые вернулись с позиций с очередным трофеем западного образца
Очередной накат со стороны российской пехоты творит чудеса — еще с утра здесь разрывались мины. Сейчас тишина. Даже фронтовые коты вылезли из блиндажей. Очередной облет вражеской территории подтверждает — ВСУ снова залегли на дно.
Одно из главных преимуществ в том, что на этом участке линии фронта наши бойцы не отдали ни одну из господствующих высот. Поэтому, оказываясь в низине, мы прекрасно знаем, что нас прикрывают сверху, но и, соответственно, не дают вражеским дронам зайти глубже.
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