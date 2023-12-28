«Это победа»: в Великобритании шокированы ходом России на Украине

Теперь ВС РФ будут только укреплять свои позиции.

Освобождение города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) стало тактической победой для России. Об этом пишет британский портал Sky News.

«Это значительная тактическая победа России», — указано в материале.

Авторы отмечают, что теперь российская армия продолжит укреплять свои позиции в зоне конфликта. ВС РФ доказали свое желание обеспечить безопасность жителей Донбасса, и ни зима, ни морозы не изменят их планов.

В статье также написано, что ситуация для Киева складывается не лучшим образом на фоне успеха российской армии. Западные союзники замораживают помощь и поставки, а давление на украинское руководство продолжает расти. Их требуют сесть за стол переговоров для поиска мирных путей урегулирования конфликта.

Марьинка была освобождена российскими военными 25 декабря. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Главком ВСУ Валерий Залужный позже подтвердил, что боевики покинули город. По его словам, они окопались в окрестностях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров узнал о тайной встрече по «формуле Зеленского».