«Петиция ни о чем»: адвокат Киркорова ответил на слухи о лишении артиста звания

Юрист считает, что с певцом не могут так поступить из-за вечеринки. Так ли это на самом деле?

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что певца не могут лишить звания из-за посещения вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом юрист рассказал агентству РИА Новости.

Поводом для такого высказывания стало то, что Минкультуры попросили лишить Киркорова звания народного артиста после «голой» вечеринки.

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится», — отметил юрист.

В пример он привел русского писателя Федора Достоевского. Его по праву называют «великим». Но адвокат сказал, что как человек автор «Преступления и наказания» был мерзавцем. Но за это его нельзя лишить звания писателя.

«Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — добавил Добровинский.

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