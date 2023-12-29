Российские военные нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об успехах в зоне спецоперации за неделю.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
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Российские военные нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам промышленного комплекса Украины, аэродромам и местам хранения боеприпасов и техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары, по его словам, наносились высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам противника.
«Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», — уточнил Конашенков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Великобритании прокомментировали бегство боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР).
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